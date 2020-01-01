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Брянские троллейбусники пожаловались, что автобусы отбирают у них пассажиров

Опубликовано Сегодня, 11:33

Жалобу, что автобусы потеснили троллейбусы на улицах Брянска, высказали сотрудники троллейбусного депо на встрече с главой города Мариной Дбар.

Их сетования подтвердил и начальник отдела по транспорту мэрии Игорь Чубчиков. По его словам, брянцы стали отдавать предпочтения автобусам после того, как на линию стали выходить новые машины.

Марина Дбар пообещала уделить внимание троллейбусам в 2020 году.

В конце прошлого года губернатор Брянщины Александр Богомаз обещал закупить новые троллейбусы на условиях программы софинансирования с федеральным центром. По ее условиям, регион оплачивает 30% стоимости новой машины, остальные 70% выделяются из федеральных средств. Это позволит обновить троллейбусный парк в условиях, когда новый троллейбус стоит в три раза дороже автобуса, считает губернатор.

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