В Клинцах рекламой полностью закрыли фасад исторического здания

Фото исторического здания первой половины ХХ века в Клинцах, фасад которого полностью закрыт рекламными баннерами, выложил в соцсети один из жителей Брянщины.

Снимок он снабдил комментарием, что здание изуродовали, не оставив исторического облика. Ранее мы рассказали, что в интернет было выложено открытое обращение к губернатору Брянской области и городским властям Новозыбкова против строительства в городе торгового центра рядом с существующим. Одно из нареканий к стройке было связано с тем, что она ведется в историческом центре города и грозит по завершении изуродовать его облик.