Брянскому видеоблогеру грозит очередное уголовное дело

Следственное управление СКР по Брянской области сообщило об очередной проверке брянского видеоблогера Александра Коломейцева, известного роликами на остро социальные темы, которые выкладывает в Ютуб на свой канал «Vdrebezgi32».

На сей раз предметом внимания следователей стал ролик от 13 ноября прошлого года. Как говорится в официальном сообщении СУ СКР по Брянщине, на эту публикация поступили жалобы от администрации одной из школ и детского омбудсмена Брянской области. В жалобах сказано, что в роликах участвуют несовершеннолетние школьники, но разрешения на это у блогера не было.

По завершении проверки следователи должны дать действиям блогера правовую оценку.

Ранее ролики Коломейцева стали поводом для возбуждения не одного уголовного дела.

Недавно мы рассказали, что очередной скандальный видеоролик в сеть выложила гламурная блогерша из Брянска, известная пользователям соцсетей как Мария К и Неадекватная Маруся. В нем она запечатлена танцующей в окне автомобиля, который несется по вечернему городу.