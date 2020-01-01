В Брянске завершили капитальный ремонт наркодиспансера

В Брянске завершился ремонт здания областного наркодиспансера. В процессе работ на здании заменили кровлю и обновили фасад.

Замена кровли обошлась налогоплательщикам региона в более чем 6,54 млн рублей, еще почти 6,56 млн потребовались для ремонта фасада.

Качество работ накануне проинспектировали зам. губернатора Владимир Оборотов, глава регионального департамента здравоохранения Андрей Бардуков и его первый зам. Виталий Мосин.

Ранее мы сообщили, что накануне областная дума проголосовала за поправки в бюджет региона на 2020 год, позволяющие лополнительно выделить на строительство и ремонт социальных объектов Брянщины 2,2 млрд рублей.