На строительстве Литейного моста почти закончили забивать сваи

На строительстве нового Литейного моста забили 162 из 168 запланированных свай и изготовили первый ростверк, израсходовав на него 130 кубометров бетона. Всего ростверков булет 12 — по числу мостовых опор.

В рамках второго этапа работ планируется реконструировать старую, действующую часть моста.

Строительство новой части моста обойдется в 450 млрд рублей. Работы начаались в ноябре прошлого года и по плану должны продлиться до конца 2021 года.