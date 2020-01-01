Депутаты от ЛДПР взялись за обновление двухсотлетней школы

Депутат Госдумы Борис Пайкин и депутат облдумы Михаил Аминтазаев взяли шефство над одной из старейших школ Брянской области.

Школа в селе Селец Трубчевского района уж двести лет, и депутат облдумы от ЛДПР Михаил Аминтазаев не только занялся ее обновлением, но и привлек к этому процессу однопартийца Бориса Пайкина. Аминтазаев за свой счет провел ремонт одной из классных комнат – здесь перестелили полы, вставили пластиковые окна, повесили жалюзи, обновили интерьер.

Борис Пайкин помог с оснащением оргтехникой, а обнаружив, что спортивные снаряды на школьном дворе выглядят под стать двухвековой истории учебного заведения, решил за счет благотворительного фонда Бориса Пайкина оборудовать полноценную спортивную площадку.

«Мы будем и дальше продолжать поддерживать наши школы, ‒ прокомментировал итоги визита в Селец Борис Пайкин, – В том числе и такими площадками, которых за последние пару лет мы установили по области свыше полусотни. Но важно понимать, что денег моего фонда на все школы Брянщины не хватит, мы стремимся работать вместе с региональной исполнительной властью. Так, сообща мы возможно и добьемся того, что нам не будет стыдно за то, в каких условиях обучаются наши дети».