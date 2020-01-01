Депутаты от ЛДПР взялись за обновление двухсотлетней школы
Депутат Госдумы Борис Пайкин и депутат облдумы Михаил Аминтазаев взяли шефство над одной из старейших школ Брянской области.
Школа в селе Селец Трубчевского района уж двести лет, и депутат облдумы от ЛДПР Михаил Аминтазаев не только занялся ее обновлением, но и привлек к этому процессу однопартийца Бориса Пайкина. Аминтазаев за свой счет провел ремонт одной из классных комнат – здесь перестелили полы, вставили пластиковые окна, повесили жалюзи, обновили интерьер.
Борис Пайкин помог с оснащением оргтехникой, а обнаружив, что спортивные снаряды на школьном дворе выглядят под стать двухвековой истории учебного заведения, решил за счет благотворительного фонда Бориса Пайкина оборудовать полноценную спортивную площадку.
«Мы будем и дальше продолжать поддерживать наши школы, ‒ прокомментировал итоги визита в Селец Борис Пайкин, – В том числе и такими площадками, которых за последние пару лет мы установили по области свыше полусотни. Но важно понимать, что денег моего фонда на все школы Брянщины не хватит, мы стремимся работать вместе с региональной исполнительной властью. Так, сообща мы возможно и добьемся того, что нам не будет стыдно за то, в каких условиях обучаются наши дети».
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в 2019 году Программы обеспечения экологической безопасности (далее Программа), направленной на реализацию Экологической политики электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.