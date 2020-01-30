Во Флотнском переулке жарили шашлык рядом с помойными баками

Житель Флотского переулка в Бежицком районе Брянска опубликовал в социальных сетях фотографию, где запечатлены двое мужчин, которые жарят шашлык рядом с площадкой для мусорных контейнеров.

Мнения комментататоров под фотографией разделились. У одних вид горящего мангала рядом с помойкой вызвал чувство брезгливости. Зато другие похвалили шашлычников за находчивость: по завершении процесса мусор далеко нести не придется.