Брянка нашла в зефире деревянную палочку

Жительница Брянска нашла деревянную палочку внутри зефира, который купила в одном из магазинов города.

В соцсетях пострадавшая рассказала, что чуть не подавилась этой палочкой, после чего сразу перехотела есть купленную в магазине сладость и предпочла выбросить. Однако не забыла предварительно сделать фото, которое выложила в подтверждение поста.

Ранее брянцам случалось находить в разных продуктах волосы, камешки и даже мертвых насекомых.