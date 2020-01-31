Баня на улице Пушкина в Брянске работает последний день

Популярная у брянцев баня на улице Пушкина в Володарском районе в воскресенье, 2 февраля, работает последний день.

Руководство «Брянских бань» решило закрыть заведение, персонал сократить, а здание сдать в аренду частному клубу. Впрочем, официального подтверждения этой информации еще нет, а соответствующий приказ пока не подписан.

Ранее мы сообщали, что прокуратура уличила руководство «Брянских бань» в нарушении законодательства о госзакупках, не расзместив в электронной системе в положенный срок сведения о заключении контракта с единственным поставщиком.