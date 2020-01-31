Брянец заметил на улице лягушку

Житель Брянска в воскресенье увидел на улице и сфотографировал лягушку на снегу, а снимок выложил в социльную сеть ВКонтакте с комментарием: «Февраль в Брянске. Природа сходит с ума».

В комментариях под фото пользователи выразили сожаление, что земноводное погибнет, как только ударят морозы.

Обычно лягушки на зиму впадают в спячку. Но в этом году погода выдалась аномально теплой, хотя периодически в Брянске зима все же себя проявляет.