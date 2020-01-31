Брянский блогер предложил проложить автомагистраль на месте «Арсенала»

Брянский блогер-мечтатель Николай Антоненко, совершающий каботажные путешествия вокруг города, предложил на месте навевающих, по его мнению, депрессию и тоску корпусов завода «Арсенал» автомагистраль. Она разгрузит улицу Калинина, которая уже не справляется с транспортным потоком, считает Антоненко.

Он предлагает продлить набережную до памятника Артиллеристам, вместо пушки установить орудие 1812 года, а вдоль дороги на месте «Арсенала» поставить целую артиллерийскую батарею.

Ранее Антоненко предложил проложить строящуюся дорогу от железнодорожного вокзала к Московскому проспекту, которую сравнил с Кутузовским проспектом в Москве, по дачным участкам брянцев, а не сворачивать к понтонному мосту.