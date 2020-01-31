В Клинцах после дождя затопило сквер

На Ютуб-канале издания Клинцы.Инфо появился видеоролик потопа, который случился после дождя в сквере имени Щорса в Клинцах. На видео запечатлены покрытые водой тротаурная плитка и газон. Видеоряд сопровождается детской песней «Бежит, бежит ручеек».

Ранее мы сообщали, что гламурная брянская блогерша, известная как Мария К и Неадекватная Маруся выложила на Ютуб очередной скандальный ролик, где она танцует под песню «Мы маленькие дети, хотим потусоваться», стоя в окне движущегося по вечернему городу автомобиля.