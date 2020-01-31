В Клинцах после дождя затопило сквер
На Ютуб-канале издания Клинцы.Инфо появился видеоролик потопа, который случился после дождя в сквере имени Щорса в Клинцах. На видео запечатлены покрытые водой тротаурная плитка и газон. Видеоряд сопровождается детской песней «Бежит, бежит ручеек».
Ранее мы сообщали, что гламурная брянская блогерша, известная как Мария К и Неадекватная Маруся выложила на Ютуб очередной скандальный ролик, где она танцует под песню «Мы маленькие дети, хотим потусоваться», стоя в окне движущегося по вечернему городу автомобиля.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в 2019 году Программы обеспечения экологической безопасности (далее Программа), направленной на реализацию Экологической политики электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.