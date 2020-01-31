Умер преподаватель БГУ и автор-исполнитель Федор Гегеле

В ночь на воскресенье умер преподаватель химии Брянского государственного университета Федор Гегеле, известный брянцам также как автор-исполнитель песен и участник бардовских фестивалей.

О смерти барда и педагога сообщил в социальных сетях его бывший студент Андрей Соболев. Соболев считает, что с покойным связана целая эпоха в жизни вуза, и вспоминает, как он объяснял студентам смысл реакции нулеофильного соединения с помощью песни, которую написал сам. У Соболева Гегеле преподавал органическую химию, они также были вместе в стройотряде в Астрахани.

В марте 2020 года Федору Гегеле исполнилось бы 60 лет. Он родился в 1960 году в Ленинграде, в Брянске жил с 1985 года.