Актер Максим Аверин призвал брянцев поддерживать чистоту

Актер Максим Аверин, побываший в выходные в Брянске на очередных гастролях, записал видеоролик с обращением к брянцам. Он констатировал, что город стал чище и призвал брянцев и дальше поддерживать чистоту.

В Брянске Аверин побывал в воскресенье и выступил в областном драмтеатре. Вместе с актрисой Анной Якуниной он сыграл главную роль в спектакле «Там же, тогда же», который город принял с аншлагом.