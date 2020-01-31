Настоящая зима придет в Брянск к середине недели

Понедельник, согласно прогнозам синоптиков, должен стать самым теплым днем ближайшей недели.

Уже во вторник температура возлуха будет колебаться от минус 4 до плюс 4, ожидаются мокрый снег, гололед и западный ветер со скоростью 8-13 метров в секунду.

А уже со среды брянцам придется готовиться к ночным морозам до минус 11.

Ранее мы сообщили, что в воскресенье в Брянске был установлен температурный рекорд — столбик термометра поднимался до плюс 7. Ранее в этот день, 2 февраля, теплее плюс 2,7 градусов не было.