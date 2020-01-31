Борис Пайкин помог локотскому детскому саду

Депутат Госдумы от ЛДПР Борис Пайкин взял под личную опеку детский сад №2 поселка Локоть.

Посетив локотской детский сад №2 «Гномик», Борис Пайкин, по просьбе руководства образовательного учреждения, привез современный экран для проектора и запланировал дальнейшую помощь. Депутат пообещал детсаду за средства его благотворительного фонда поставить новые шкафчики для одежды, столы и стульчики в группах и актовом зале, мебель для хранения костюмов и реквизита, холодильник для кухни и игровое оборудование для прогулочной площадки.

«Детский садик «Гномик» полностью соответствует своему названию, ‒ прокомментировал итоги визита Борис Пайкин, ‒ Он буквально дышит добром, уютом и теплым отношением воспитателей и нянечек к своим воспитанникам. Мы охотно поможем этим замечательным педагогам сделать их садик еще лучше. Ведь далеко не все образовательные учреждения «обласканы» вниманием местных властей, а благоустраивать их за счет средств родителей я считаю неправильным».