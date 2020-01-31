В брянском лесу засняли на видео игры медвежат
Сотрудники заповедника «Брянский лес» засняли и выложили в интернет видеоролик с играми медвежат. На короткой записи они запечатлели, как один медвежонок залезает на дерево, а второй, стоящий на земле, пытается ему подражать.
Незврослые медвежат любят разные игры не меньше человеческих детей, а полазить по деревьям — и вовсе для них самое милое занятие, констатируют в заповеднике.
Ранее мы сообщали, что житель Брянска в выходные увидел на улице и сфотографировал на фоне снега лягушку, которая из-за аномально теплой погоды не впала в спячку. Комментароры фотографии отметили, что с наступлением холодов она, скорее всего, погибнет. А похолодать в Брянске должно уже во вторник, а со среды прийти настоящая зима с ночными морозами до минус 11.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Общие требования к размещению рекламы»
В Брянском УФАС России 22 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Общие требования к размещению рекламы».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье» подвели итоги выполнения в 2019 году Программы обеспечения экологической безопасности (далее Программа), направленной на реализацию Экологической политики электросетевого комплекса.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.