В брянском лесу засняли на видео игры медвежат

Сотрудники заповедника «Брянский лес» засняли и выложили в интернет видеоролик с играми медвежат. На короткой записи они запечатлели, как один медвежонок залезает на дерево, а второй, стоящий на земле, пытается ему подражать.

Незврослые медвежат любят разные игры не меньше человеческих детей, а полазить по деревьям — и вовсе для них самое милое занятие, констатируют в заповеднике.

Ранее мы сообщали, что житель Брянска в выходные увидел на улице и сфотографировал на фоне снега лягушку, которая из-за аномально теплой погоды не впала в спячку. Комментароры фотографии отметили, что с наступлением холодов она, скорее всего, погибнет. А похолодать в Брянске должно уже во вторник, а со среды прийти настоящая зима с ночными морозами до минус 11.