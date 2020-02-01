На Володарке художник расписал стены собственного подъезда

Жители дома № 29 по улице Клары Цеткин на Володарке выложили в социальные сети фотографии стен собственного подъезда, украшенные изображениями африканских и других диких животных и птиц.

Автор поста сообщила, что теперь ее пятилетняя дочь всякий раз с удовольствием рассматривает картинки, когда поднимается по лестнице.

Картины выполнил художник, живущий в этом подъезде.