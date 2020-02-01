Более 1,6 тысячи жителей Дятьковского района несколько дней сидели без воды
Проблемы с водоснабжением начались еще на прошлой неделе в пригороде Дятькова поселке Дружба, где живут свыше 1,6 тысячи человек.
Как сообщила в социальных сетях жительница поселка Вероника Евграфова, вода в кране исчезла в четверг, а до конца недели напор то исчезал, то появлялся. Коммунальщики обещали людям, которые не могли ни помыться, ни приготовить еду, то дать воду в понедельник, то рекомендовали ждать морозов.
По сведениям редакции, проблемы с водоснабжением поселка были и в понедельник, и это официально подтвердили районные чиновники.
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