В Советском районе появились таблички с призывом не парковаться у контейнерных площадок

Во дворах домов Советского района Брянска появились таблички с призывом не парковать автомобили возле площадок с контейнерами для мусора. Как пояснили в дирекции мусорного оператора «Чистая планета», это инициатива самих жильцов многоквартирных домов в районе, которые надеются так достучаться до автохамов, перекрывающих проезд мусоровозам.

Казалось бы, страдают все. Сами жители, включая автохамов — от переполненных контейнеров, на которые потом жалуются. А мусорный оператор — оттого, что приходится несколько раз выезжать на один и тот же адрес из-за перекрытого автохамами проезда и тратить лишние горючее и время.

Недавно на рабочей встрече с врио начальника УМВД по Брянску гендиректор АО «Чистая планета» предложили воздействовать на автохамов с помощью эвакуатора — доставлять припаркованные перед мусорными баками машины на штрафстоянку.

В других регионах жители обычно ставят подобные таблички в местах несанкционированных свалок.