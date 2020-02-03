В Сельцо школьников заставляли платить за испорченные учебники

Положения, обязаывающие школьников, испортивших учебник или библиотечную книгу, оплатить стоимость испорченной и выдачу новой взамен, содержали внутренние документы, регламентирующие пользование школьными библиотеками, в четырех школах города Сельцо.

Однако ситуация изменилась после прокурорской проверки. В надзорном ведомстве сочли, что такая практика нарушает права школьников на бесплатные учебники. И вынесли руководству школ соответствующее предписание.

Получив предписания, в школах убрали соответствующие пункты из правил пользования библиотеками, сообщила во вторник пресс-служба надзорного ведомства.