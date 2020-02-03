Блогер Коломейцев вместо Израиля оказался в федеральном розыске

Брянский блогер Коломейцев опроверг вчерашний собственный ролик, в котором сообщал подписчикам, что находится в столичном аэропорту и ждет самолета в Израиль. Этот самый ролик он объяснил тем, что пошутил.

Блогер также сообщил, что в Москве его встретили полицейские и сообщили, что он объявлен в федеральный розыск.

В отношении Коломейцева в связи с его деятельностью блогера брянские правоохранители возбудили несколько уголовных дел. Ролик об отъезде в Израиль, где якобы собирался проверить душевное здоровье у психиатров, он опубликовал вчера. Психиатрическая экспертиза в институте Сербского предстоит ему в рамках одно из возбужденных в отношении него дел.