В пятом микрорайоне Брянска открылась пристройка к детскому саду

Во вторник в пятом микрорайоне Брянска открылась ясельная пристройка на 55 мест к детскому саду № 53 «Зеленый огонек».

В новом здании предусмотрены помещения для четырех ясельных групп для детей до трех лет. У каждой группы есть отдельный вход и своя площадка для прогулок.

Садик находится в плотно застроенном микрорайоне, так что дефицита желающих посещать новые группы не наблюдалось.

Во вторник в Брянске также открылся детский сад «Левушка» на 200 мест на улице Романа Брянского. В его открытии участвовала посетившая во вторник наш город председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.