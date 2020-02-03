На Бежице открывают пивную «наливайку» на месте бывшей аптеки

В многоэтажном доме №68 по улице Молодой Гвардии в Бежицком районе Брянска готовится к открытию торговая точка со всеми признаками магазина разливного пива или пивбара.

Раньше в этом нежилом помещении на первом этаже находилась аптека.

Рассказавшая об этом в социальных сетях жительница района пишет, что в доме многие недовольны перспективой такого соседства и задаются вопросом, законно ли открывать «пивняк» на месте аптеки.