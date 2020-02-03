Умер первый телеоператор Брянска

О смерти первого телевизионного оператора Брянска Александра Федорова сообщили накануне его коллеги из ГТРК «Брянск». Человека, стоявшего у истоков телевидения в городе, не стало на 83-м году жизни.

Александр Федоров в свое время работал на съемке и трансляции первого в городе выпуска местных теленовостей. А впоследствии стал наставником в профессии для многих операторов Брянска, щедро делясь с ними опытом и секретами мастерства.

Живой интерес к жизни телевидения в Брянске он проявлял и после того, как вышел на пенсию.

Искренне соболезнуем родным и близким покойного.