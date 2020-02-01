Брянский аэропорт в пятницу отметит юбилей

Отметить одновременно профессиональный праздник День гражданской авиации и юбилей собственного предприятия намерено в пятницу, 7 февраля, руководство аэропорта Брянска.

Торжества состоятся во Дворце культуры им. Д.Н. Медведева, приглашаются все желающие от шесть лет.

Ранее аэропорт опубликовал расписание рейсов на 2020 год. Брянцы могут добраться напрямую самолетом в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, Сочи, Казань и Минеральные Воды. В летний курортный сезон добавятся также рейсы в Анапу, Симферополь, Анталью и Ларнаку.