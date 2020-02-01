Брянка нашла в супермаркете пророченный йогурт

Фотографию йогурта с истекшим сроком годности, который нашла на полке одного из продуктовых магазинов в Фокинскком районе, выложила в группу «Подслушано Брянск» во ВКонтакте жительница города.

Согласно дате на упаковке, срок годности товара истек еще 20 января. Однако в начале февраля он по-прежнему предлагался покупателям.

Участники сообщества разделили возмущения автора публикации и призвали друг друга внимательно изучать товары на полках супермаркетов на предмет просрочки.

Ранее мы рассказали, что брянский пользователь социальных сетей составил личный рейтинг городских «Пятерочек», в котором отдельно выделил магазины, где персонал особенно склонен грешить по части просрочки.