Пункты досмотра на Брянске-1 заработают в апреле

Пункты досмотра пассажиров и их багажа на вокзале Брянск-1 нанчут функционировать в апреле.

Все необходимое оборудование на вокзал уже завезено и смонтировано, и возле него дежурят охранники. Но досмотр пассажиров пока не осуществляется. А вот с апреля им придется прежде, чем попасть в здание вокзала, провести сумки и чемоданы через сканнер.

Ранее мы сообщили, что руководство Московской железной дороги выясняет, почему утром среды сошел с рельсов вагон на Брянске-Орловском. Вагон пустого пригородного поезда слетел с колеи во время маневрирования. Из-за этого пришлось пустить поезда в обход и задержать три электрички с ехавшими в Брянск на работу жителями области.