Брянские молодожены не смогли расписаться 2 февраля

В зеркальную дату 02.02.2020 в Брянске не было зарегистрировано ни одного брака. Этот день выпал на воскресенье, когда у загсов по всему региону стандартный выходной. Зато на 20 февраля в Советском загсе Брянска свободных мест не было еще в середине января.

В Новозыбкове не было зарегистрировано ни одного брака и 1 февраля. Но есть желающие на ближайшие пятницу и субботу — 7 и 8 февраля. А всего в городе к 4 февраля было зарегистрировано семь браков и 18 разводов.