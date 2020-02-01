В Злынке появился туристический марщрут вдоль памятников деревянного зодчества

Экскурсионный маршрут, который охватывает сохранившиеся в городе памянтики уникального зодчества, появился в Злынке. Его разработали местные краеведы.

Народное зодчество в Злынке, которая в конце 19 века считалась городом мастеровых, интересно уникальной деревянной резьбой, украшающих стены, двери, ставни и оконные рамы домов. Эта местная резьба по дереву считается уникальной. При ее создании использовалась специальная вертикальная пила, которую мастер приводил в движение ногами.

Таких домов в райцентре сохранилось несолько десятков. В их числе бывший дом местного фабриканта, который теперь занимает администрация Злынковского района, и здание детской школы искусств, где до 1918 года жила семья местного строителя Фадея Новикова,

Традиции злынковской резьбы по дереву до наших дней не дошли, а многие уцелевшие памятники уничтожают сами владельцы, снимая резные украшения и закрывая стены сайдингом. Сделать с этим ничего нельзя, так как статуса исторических памятников эти постройки не имеют. Но краеведы надеются изменить ситуацию.