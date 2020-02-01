Брянская мэрия начала готовиться ко Дню Победы

Мэрия Брянска поделилась планами подгтовки к 76-летию Победы. Этим планам было посвящено совещание, состоявшееся в городской администрации в среду.

Подготовка к празднику уже началась. Коммунальщики проводят ревизию уличной иллюминации и заменяют перегоревшие лампочки. В школах города стартовали циклы уроков мужества, приуроченные к будущему празднику. Ближе к празднику на улицах появятся тематические инсталяции, а на стенах зданий учебных заведений — элементы праздничного оформления.

В преддверье юбилея Победы МУП, специализирующийся на ритуальных услугах, обновит мемориалы в память погибших на войне на всех брянских кладбищах и особо выделит 200 тысяч рублей на мемориал в Бежичах.

А непосредственно 9 мая во всех районах города устроят праздничные салюты, и городские власти призвали специалистов МЧС и районные администрации уже начинать думать о мерах безопасности при их проведении.

Тему юбилея Победы затронула и побывавшая накануне в Брянске глава Совфеда Валентина Матвиенко на совещании с областными чиновниками. Она потребовала отметить это событие без формализма и казенщины.