Брянская мэрия начала готовиться ко Дню Победы
Мэрия Брянска поделилась планами подгтовки к 76-летию Победы. Этим планам было посвящено совещание, состоявшееся в городской администрации в среду.
Подготовка к празднику уже началась. Коммунальщики проводят ревизию уличной иллюминации и заменяют перегоревшие лампочки. В школах города стартовали циклы уроков мужества, приуроченные к будущему празднику. Ближе к празднику на улицах появятся тематические инсталяции, а на стенах зданий учебных заведений — элементы праздничного оформления.
В преддверье юбилея Победы МУП, специализирующийся на ритуальных услугах, обновит мемориалы в память погибших на войне на всех брянских кладбищах и особо выделит 200 тысяч рублей на мемориал в Бежичах.
А непосредственно 9 мая во всех районах города устроят праздничные салюты, и городские власти призвали специалистов МЧС и районные администрации уже начинать думать о мерах безопасности при их проведении.
Тему юбилея Победы затронула и побывавшая накануне в Брянске глава Совфеда Валентина Матвиенко на совещании с областными чиновниками. Она потребовала отметить это событие без формализма и казенщины.
Новости регионов
Задавайте вопросы, УФАС на связи «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».
В Брянском УФАС России 31 января 2020 года состоялся брифинг и семинар для представителей малого и среднего бизнеса по теме: «Требования к рекламе, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства и иные требования к рекламе компаний-застройщиков».
На ежегодный конкурс «Ростелекома» среди региональных журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее» уже прислано 200 работ. Конкурс проводится компанией в девятый раз и каждый год собирает более тысячи материалов представителей СМИ и блогосферы со всей России.
В Брянском регионе МЖД продолжаются работы по модернизации пассажирской инфраструктуры с целью создания максимально комфортных условий для пассажиров железнодорожного транспорта. В 2020 году планируется провести ремонт на пяти вокзалах: Брянск-Орловский, Брянск-Льговский, Карачев, Сухиничи-Главные (Калужская область, территориально относится к Брянскому региону МЖД) и Унеча.
В филиале «Россети Центр Брянскэнерго» состоялось торжественное собрание, посвященное заместителю начальника оперативно – технологической службы Центра управления сетями (ЦУС) Андрею Николаевичу Патову и диспетчеру участка оперативно-технологического управления основной сетью (ЦУС) Александру Павловичу Ивасюку, которые уходят на заслуженный отдых.
Праздничный марафон промчался по жилым комплексам ГК «Надежды» в субботу, 29 декабря. Новогодние утренники на свежем воздухе в компании Деда Мороза и Снегурочки прошли сразу в трех дворах: в ЖК «Академическом», «Гранде» и «На Советской».
Брянские спортсмены пересекли озеро Байкал бегом.
2 марта 2019 года состоялся XV Байкальский Ледовый Марафон «За сохранение чистых вод». В нем приняли участие спортсмены более чем из 50 стран мира.