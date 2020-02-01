Для брошенной у брянской ветклиники собаки нашелся новый хозяин

Собаку породы хаски накануне привезла на машине, привязала к дереву у ветеринарной клиники на улице Никитина и уехала неустановленная девушка. Сообщение об этом появилось во ВКонтакте в паблике «Актуальный Брянск». Автор выражал надежду, что найдутся добрые люди, которые заберут животное домой.

Знатоки в обсуждении отметили сложности этой породы: прогулка с хаски, которая считается ездовой породой, должна проходить не меньше двух часов и в быстром темпе — буквально бегом. Но многие, не вдаваясь в такие нюансы, заводят животных ради красивого экстерьера, а потом оказываются неготовыми к специфике породы.

Комментаторы также выразили надежду, что масштабы проблемы выбрасывания домашних питомцев сократятся с введением обязательного чипирования животных и оформления документов на них.

Позже в комментариях появилось сообщение, что собаку от ветклиники забрали.