Пес из Брянска погиб в московском элитном питомнике
Для купленного в брянском питомнике москвичами добермана по кличке Рангар обернулось трагедией решение хозяев отдать его на обучение в элитный подмосковный кинологический центр.
Владельцы искали собаку с хорошей родословной и заплатили за найденного в брянском питомнике пса 100 тысяч рублей. Привезли щенка в Москву и отдали на дрессировку в элитный центр, снабдив запасом еды. Регулярно ездили на занятия, параллельно строили во дворе вольер.
Тревожный звонок появился на последней совместной тренировке. Пес похудел, был вялый, не брал лакомства. Хозяева списали это на стресс и готовились забрать животное домой. Но через пару дней им позвонили и сообщили, что пес умер.
При вскрытии ветеринары нашли в кишечнике резинку от трусов длиной 30 см. Медики считают, что этот посторонний предмет вызвал непроходимость кишечника, а она стала причиной мучительной смерти животного.
Хозяин собаки обратился в полицию, чтобы привлечь виновных в гибели собаки к ответственности.
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