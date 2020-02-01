Молодые брянцы имитировали драку в гипермаркете «Лента»

Участник онлайн-сообщества «Подслушано Брянск» во ВКонтакте утром четверга рассказал об инциденте, очевидцем которого стал накануне вечером в гипермаркете «Лента».

Несколько молодых людей устроили потасовку возле касс. Как пишет автор сообщения, сперва он подумал, что молодые люди и правда дерутся. Но вскоре заметил их сверстника, который снимал происходящее на видео. Как предположил автор поста, очередные молодые брянцы решили попытать счастья на стезе блогеров. К этой версии склоняется и большинство участников обсуждения.

Ранее мы рассказали, что брянец выложил интернет видео с дракой бездомных собак. Стая во дворе многоэтажки напала на одинокое животное и терзала его.