Власти Брянщины выделили 40 млн рублей на «Императорский маршрут»

Областное правительство выделило из бюджета региона 40 млн рублей на реализацию федерального туристического проекта «Императорский маршрут».

Деньги планируется использовать на приведение в презентабельный вид включенных в маршрут объектов на территории Брасовского района. В частности, речь идет об усадьбе князя Михаила Романова в поселке Локоть.

Включенные в маршрут объекты есть и в доугих местах на Брянщине. В частности, туда входит музей БМЗ, фдагмана строительства отечественных тепловозов, где во вторник во время визита в Брянск побывала Валентина Матвиенко. Завод, основанный в 1873 году, посещал последний российский император Николай Второй, и в музее хранятся фотографии и другие артефакты, повествующие о его посещении.