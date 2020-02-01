Коломейцев прощел добровольную экспертизу у психиатра

Брянский блогер Александр Коломейцев до того, как его из Москвы отконвоировали в Брянск и поместили в изолятор временного содержания, успел пройти в столице добровольную психиатрическую экспертизу.

Блогер побывал на приеме у психиатров в отделении судебной психиатрии московской психбольницы №1 им. Алексеенко. И те сделали вывод, что пациент психически здоров. Заключение экспертов опубликовал телеграм-канал «Шумел сурово...»

«Хоть Коломейцев нам и идеологичский враг, но не признать за ним некоей декаданской харизмы мы не имеем права», — отмечают ведущие канала.

Ранее тот же канал опубликовал решение суда об избрании Коломейцеву мерой пресечения домашнего ареста.