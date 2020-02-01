Строители Литейного моста приступили к первой опоре

Строители Литейного моста начали возводить первую опору для его новой части. По состоянию на четверг уже готова опалубка для нее. Сделаны также два ростверка.

Всего для новой части моста планируется поставить 12 опор.

После завершения строительства новой части моста рабочие присупят ко второму этапу — реконструкции старой части.

Строительство Литейного моста продлится до конца 2021 года и обойдется в 450 млн рублей.

Ранее мы сообщали, что строители почти завершили забивать сваи для новой части моста. Всего их планировалось забить 168. К началу февраля эта часть работ была завершена полностью.