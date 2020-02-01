Брянск расчищают от снега 45 машин и 180 человек
С началом снегопада в четверг городские коммунальные службы вывели на улицы города 45 единиц спецтехники: 26 комбинированных дорожных машин, тракторы и погрузчики, сообщает мэрия Брянска. Они расчищают снег на дорогах и рассыпают пескосоляную смесь, предотвращающую возникновение ледяного наката.
На тротуарах и площадях работает малогабаритная техника.
Остановки транспорта и подходы к пешеходным переходам чистят вручную. В этом задействованы 180 рабочих.
Коммунальщики намерены работать и ночью, а при необходимости подключить дополнительные силы.
Ранее мы сообщали, что снегопад и сложная обстановка на дорогах в Брянске и области, да и в соседних регионах ожидаются и в пятницу.
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