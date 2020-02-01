Студенты БГУ заняли призовые места на Фестивале Музыкантофф
Студенты Брянского государственного университета имени академика Петровского успешно выступили на всероссийском Фестивале Музыкантофф.
Первый приз за лучшее исполнение эстрадного вокала завоевал Александр Нестеров. За брянцами осталось и второе место в этой номинации. Его заняли Елизавета Воробьева и Марина Квасневская. А второе место в номинации для песен на иностранном языке досталось Дарье Ячменевой. Всего лауреатами фестиваля стали пятеро молодых брянцев.
В фестивале участвовали исполнители в разных жанрах со всей России. В финал вышли 200 человек.
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