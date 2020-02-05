В заповеднике «Брянский лес» медведица родила троих медвежат

Сотрудники заповедника «Брянский лес» выложили в интернет новое видео с резвящимися на природе медвежатами.

Им удалось поймать в объектив прогулку трех, скорее всего, недавно родившихся детенышей. По всем признакам, это приплод одной медведицы. Сама мать осталась за кадром, но предположительно находилась где-то рядом. В столь раннем возрасте медведицы не рискуют оставлять детенышей без присмотра.

За весну и лето медведица должна научить их всем премудростям самостоятельного выживания в лесу, чтобы затем отпустить в свободное плавание.

Ранее сотрудниики заповедника опубликовали видео с медвежатами, лазящими по деревьям.