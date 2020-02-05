Бузова пообещала подарить брянцам любовь

Эпатажная певица Ольга Бузова в преддверье концерта в Брянске записала и выложила в соцсети видеоролик с обращением к местным поклонникам.

Она пригласила брянцев на свое выступление и пообещала дарить музыку, творчество и любовь.

Ранее мы рассказали о планах певицы выступить в Брянске. Концерт состоится 14 февраля в цирке, начало в 19:00.