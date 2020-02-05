В «Брянском лесу» попала в фотоловушку рысь с детенышами

На странице заповедника «Брянский лес» во ВКонтакте в пятницу опубликовали фотографию рыси в детенышами.

Как пояснили авторы публикации, рысь — животное осторожное, и встретиться с ней в лесу очень непросто. Но работники заповедника могут отслеживать жизнь его обитателей с помощью фотоловушек.

Автором фотографии указана Елена Ситникова.

«И, как всем детям, нашим рысятам тоже очень хочется поиграть», — резюмируют сотрудники заповедника.

Накануне сотрудники заповедника выложили в соцсеть видеоролик, запечатливший трех медвежат, которые недавно родились предположительно у одной медведицы.