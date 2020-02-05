У брянцев появилась возможность бесплатно побывать в кукольном театре
В Брянске начал выступать кукольный театр из Белоруссии «Батлейка» с программой «Сказки из ларца». Батлейкой называется древняя белорусская разновидность театрального искусства.
После спектакля самые маленькие зрители получат возможность подержать в руках кукол, которых увидят на сцене, и посмотреть изнанку ларца, являющегося ключевой частью этой театральной традиции.
Репертуар театра включает два спектакля — «Царь Ирод» и «Мотылек и Солнце». Начало каждый день в 10:00, 12:00, 15:00 и 17:00, вход свободный. Место проведения — городской выставочный зал на бульваре Гагарина.
Гастроли начались в пятницу и продлятся до 17 февраля. Спектакли идут параллельно с православной выставкой «Кладезь».
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