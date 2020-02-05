Брянская ГИБДД проведет ликбез по безопасности на дорогах для пенсионеров

Объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ по ипотечной программе с государственной поддержкой для семей с детьми, по итогам 2019 года составил 1,39 млрд рублей. Банк запустил программу семейной ипотеки в июле 2019 года. – единое технологическое решение для банков-партнеров.

Сколько в регионе «Полей Памяти» и как пройдёт «Бессмертный полк»? Памятные акции к 75-летию Победы, работу поисковиков и вопросы сохранения мемориалов обсудили на очередном заседании областного оргкомитета проекта «Никто не забыт».

Московская железная дорога ежегодно снижает уровень негативного воздействия на окружающую среду. В 2020 году планируется выполнить работы по устройству шумозащитных экранов в подмосковном г. Ступино и на участке Усовской ветки Белорусского направления МЖД.ойны.

Что будет с эколого-биологическим центром, прогимназией и «Орлёнком»? На какой стадии находится строительство «юбилейных» объектов, работа над которыми ещё не завершена? Когда их достроят? Гарантируют ли строители, что на этот раз успеют в срок?

Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-3 банков с самыми дешевыми ипотечными предложениями, согласно рейтингу, подготовленному порталом Сравни.ру. Кредитные предложения в рейтинге ранжировались по величине процентной ставки.

В 2020 году в Смоленском регионе Московской железной дороги запланировано провести ремонт 32 железнодорожных переездов, включая асфальтировку участков автодорог в зоне ответственности ОАО «РЖД». Работы направлены на обеспечение безопасности движения железнодорожного и автомобильного транспорта.

Брянская ГИБДД в понедельник проведет для пенсионеров Школу пожилого пешехода. На занятиях в брянской гимназии №7 на Октярьской улице, 135, пожилым людям расскажут не только о правилах безопасности на дороге, но и как защитить свои деньги от мошенников.

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