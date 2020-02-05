Брянскому ООО «Молочные реки» грозит внеплановая проверка

Брянскому ООО «Молочные реки» не удалось избежать проверки предприятия на предмет потенциального вреда здоровью потребителей от его продукции. Арбитражный суд, куда производитель молочки обратился с иском, признал проверку законной. Правда, его решение в силу еще не вступило.

Инициатором проверки выступило управление ветеринарии региона. Соответствующие мероприятия согласовала и прокуратура.

Ранее мы сообщили, что в Воронеже экспертиза показала наличие растительных жиров в молочной продукции ООО «Комол» из Комаричского района Брянщины. Предприятие ранее было уличено в аналогичном нарущении и в регионе. Растительные жиры были обнаружены в сливочном масле, сметане и твороге его произвоства, поставляемых в брянские магазины и больницы.