Водитель брянской маршрутки не взял денег с ребенка

Житель Брянска рассказал в сообществе «Типичный Брянск» во ВКонтакте о непривычном поведении водителя маршрутки № 44.

Когда в салон вошел ребенок, водитель не только не взял с него плату за проезд, но и угостил юного пассажира конфетой.

«Уважения такому водителю», — резюмировал автор сообщения.

Чаще брянцы маршрутчиков ругают, в том числе и за рвачество.