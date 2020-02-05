Под Брянском начался капитальный ремонт дороги
В Брянском районе начались работы по капитальному ремонту трассы Красный Бор — Станция Чернетово. Эта короткая дорога, длина которой немногим больше километра, соединяет Брянский район с Жуковским.
Поскольку трасса пролегает по заболоченным местам, часть работ возможно провести только зимой, и они касаются как раз подготовительного этапа. Сперва рабочим нужно вынуть грунт на глубину до трех метров и вместо него засыпать песок. Тот будет фильтровать воду и предохранять покрытие от разрушения. В более благоприятных погодных условиях поверх песка уложат слой щебня, а его закатают асфальтобетоном.
Полностью завершить ремонт планируется до августа.
А пока водителям рекомендовано выбирать маршруты объезда.
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