Под Брянском начался капитальный ремонт дороги

В Брянском районе начались работы по капитальному ремонту трассы Красный Бор — Станция Чернетово. Эта короткая дорога, длина которой немногим больше километра, соединяет Брянский район с Жуковским.

Поскольку трасса пролегает по заболоченным местам, часть работ возможно провести только зимой, и они касаются как раз подготовительного этапа. Сперва рабочим нужно вынуть грунт на глубину до трех метров и вместо него засыпать песок. Тот будет фильтровать воду и предохранять покрытие от разрушения. В более благоприятных погодных условиях поверх песка уложат слой щебня, а его закатают асфальтобетоном.

Полностью завершить ремонт планируется до августа.

А пока водителям рекомендовано выбирать маршруты объезда.

Ранее мы сообщили, что на строительстве новой части Литейного моста в Брянске рабочие начали ставить первую опору. Строительство моста продлится до конца будушего года и предполагает также ремонт его старой части.