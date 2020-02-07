В Брянске снимут художественный фильм «Фонарь»

НТО «Фильм» в феврале начнет в Брянске съемки художественного кино. Как сообщается в аккаунте НТО «Фильм» в социальной сети ВКонтакте, проект называется «Фонарь». Сюжет будущей картины пока не разглашается.

НТО «Фильм» также опровергло появившуюся ранее в СМИ информацию, что фильм называется «Мертвые карты» и будет повествовать о лихих 90-х.