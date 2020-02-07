В Брянске снимут художественный фильм «Фонарь»
НТО «Фильм» в феврале начнет в Брянске съемки художественного кино. Как сообщается в аккаунте НТО «Фильм» в социальной сети ВКонтакте, проект называется «Фонарь». Сюжет будущей картины пока не разглашается.
НТО «Фильм» также опровергло появившуюся ранее в СМИ информацию, что фильм называется «Мертвые карты» и будет повествовать о лихих 90-х.
«Творческое объединение "НТО Фильм" выражает искренние соболезнования городу Брянску в связи с низким уровнем профессионализма некоторых интернет-порталов, называющих себя средствами массовой информации.
Ребят, ну правда, это очень смешно
Опубликованные фото не имеют никакого отношения ни к проекту "Мертвые карты", ни к "НТО Фильм". Более того, фильм, над которым сейчас работает наше творческое объединение, называется "Фонарь", и ни про какой город там нет ни слова.
Не хочется выяснять, кто был первоисточником, а кто просто копипастил, но это все довольно весело, правда
Брянская журналистика - это нечто, конечно», — говорится в сообщении.
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