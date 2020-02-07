В Новозыбкове сфотографировали свалку на главной улице

В интернете появились фотографии стихийной свалки на улице Ленина в Новозыбкове. Она находится в районе бывшего консервного завода, и мусор оттуда не вывозят уже два года.

— Мусор за эти два года только прибавляется, никто его не убирает. Мусоровоз приезжает к нам на улицу по графику — раз в неделю. Жители следят за порядком у своих домов. А эта свалка только разрастается. Завалили мусором речку Карна, которая пересекает улицу Ленина, и территорию вдоль железной дороги. Прохожие вынуждены ежедневно любоваться этим безобразием, — цитирует председателя местного уличкома ресурс Новозыбков.SU.

В октябре прошлого года новозыбковская административная комиссия оштрафовала местного предпринимателя, который выбросил мусор в районе железнодорожного вокзала. Ему пришлось заплатить за это 12 тысяч рублей. Для обычных граждан штрафы стартуют от 1 тысячи рублей.