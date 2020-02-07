Брянку возмутило поведение парней, не уступивших место старушке

Участница группы «Подслушано Брянск» во ВКонтакте рассказала об утреннем инциденте в автобусе.

Утром понедельника женщина ехала в больницу в переполненном автобусе. Когда на очередной остановке в салон вошла пожилая женщина с тростью, автор сообщения и другие пассажиры попросили уступить место двух парней на вид лет 15-17. Ребята сначала притворялись спящими и делали вид, что не слышат, потому что слушают музыку в наушниках. А когда одного все-таки удалось растолкать, тот ответил, что пассажирка сама не хочет садиться.

Ранее мы рассказали о водителе маршрутки № 44, который не только не взял денег за проезд с ребенка, но и угостил того конфетой.